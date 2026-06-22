Аналитики рассказали, где в России строят самые большие новостройки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новая Москва и Краснодар лидируют по масштабу новостроек и общему количеству квартир в проектах. Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Самые крупные проекты по числу корпусов реализуются в Новой Москве в среднем 6,3 корпуса на проект. По общему количеству квартир в проекте лидирует Краснодар — в среднем 1 798 квартир. Максимальное среднее количество квартир в одном корпусе зафиксировано в Екатеринбурге — 328 квартир на корпус», — отмечается в материалах.
Практически вплотную к Москве по числу корпусов в проекте подошел Краснодар со средним показателем 5,9 корпуса на проект. Остальные локации отстают: в Московской области показатель составляет 3,3 корпуса, в Ленинградской области — 3,2, в старых гпаницах Москвы — 3,1, в Санкт-Петербурге — 2,9, а в Екатеринбурге — 2,1 корпуса на проект.
«Полученные данные показывают, что существующее представление о “человейниках” требует более детального анализа. Масштаб проекта, плотность корпуса, этажность и площадь квартир далеко не всегда совпадают. Новая Москва и Краснодар лидируют по размеру проектов и количеству квартир в них, но корпуса с наибольшим количеством квартир строятся в Екатеринбурге и Московской области», — приводятся в материалах слова основателя bnMAP.pro Ирины Доброхотовой.
По данным аналитиков, на втором месте по общему количеству квартир в проекте Новая Москва (1 735 квартир). Для сравнения: в Московской области средний показатель составляет 1 053 квартиры, в старой Москве — 862 квартиры, в Санкт-Петербурге — 853 квартиры, в Ленинградской области — 835 квартир, а в Екатеринбурге — 703 квартиры. Максимальное среднее количество квартир в одном корпусе зафиксировано в Екатеринбурге — 328 квартир на корпус. На втором месте Подмосковье (322 квартиры на корпус), далее идут Краснодар (304 квартиры), Санкт-Петербург (296 квартир на корпус), Москва в старых границах (277 квартир).