Аналитики рассказали, где в России строят самые большие новостройки

По данным аналитиков, на втором месте по общему количеству квартир в проекте Новая Москва (1 735 квартир). Для сравнения: в Московской области средний показатель составляет 1 053 квартиры, в старой Москве — 862 квартиры, в Санкт-Петербурге — 853 квартиры, в Ленинградской области — 835 квартир, а в Екатеринбурге — 703 квартиры. Максимальное среднее количество квартир в одном корпусе зафиксировано в Екатеринбурге — 328 квартир на корпус. На втором месте Подмосковье (322 квартиры на корпус), далее идут Краснодар (304 квартиры), Санкт-Петербург (296 квартир на корпус), Москва в старых границах (277 квартир).