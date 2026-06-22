С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился на 23%

Подавляющая часть транспортных средств ввозится из Японии — свыше 138 тыс. единиц (90,8% от общего объема). Из Южной Кореи завезено более 10 тыс. автомобилей (6,6%), из Китая — около 4 тыс. (2,6%). Рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.