В челябинском немецком квартале снесут 16 домов

В течение ближайших семи лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов (по адресам Социалистическая, 24−38 и Мира, 33−47), а также реконструируют или демонтируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты — от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. Общий объём новой застройки должен составить не менее 55,6 тысячи квадратных метров. Развитие территории будет вестись через аукцион на право заключения договора о КРТ.