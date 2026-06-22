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В челябинском немецком квартале снесут 16 домов

Там запланировали масштабное преобразование территории.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске утвердили новый проект комплексного развития «немецкого квартала» в Металлургическом районе, который предусматривает более масштабное обновление территории. В отличие от предыдущего плана, мэрия увеличила площадь проекта с 1,63 до 3,31 гектара и добавила второй несмежный участок.

В течение ближайших семи лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов (по адресам Социалистическая, 24−38 и Мира, 33−47), а также реконструируют или демонтируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты — от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. Общий объём новой застройки должен составить не менее 55,6 тысячи квадратных метров. Развитие территории будет вестись через аукцион на право заключения договора о КРТ.