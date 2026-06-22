В модернизацию молзавода «Мясниковский» инвестируют 1,2 млрд рублей

19 июня губернатор Юрий Слюсарь посетил молзавод «Мясниковский» — одно из ведущих предприятий агропрома региона. Он побывал в цехах, ознакомился с технологическими процессами переработки молока и изготовления различных видов продукции, пообщался с сотрудниками и руководством предприятия.
На заводской площадке было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта. От правительства Ростовской области подпись под документом поставил губернатор Юрий Слюсарь, от компании «Молочный завод “Мясниковский” — генеральный директор Сурен Обаян.
Инвестиции в расширение производства составят 1,2 миллиарда рублей.
Модернизация предприятия — это вклад в продовольственную безопасность области и помощь местным производителям молока, считает губернатор.
"Производство вырастет с 200 до 350 тонн в сутки, то есть фактически удвоится. Для нас это важно, поэтому мы будем поддерживать производства с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой. Это дополнительные рабочие места и налоги в бюджет области, которые будут направлены в том числе на социальные программы в Мясниковском районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь заключенное соглашение.
На сегодняшний день мощность завода по переработке молока составляет 72 тысячи тонн в год, что обеспечивает предприятию лидирующие позиции по выпуску цельномолочной продукции в области. За четыре месяца переработка выросла на 5,24% по сравнению с прошлогодним — до 21,7 тысячи тонн. Существенно увеличился выпуск питьевого молока — на 28,41%, сливочного масла — на 9,23% и творога — на 8,86%. Улучшить производственные результаты помогла субсидия от государства — 19,5 миллиона рублей на переработку сырого молока.
По словам Сурена Обаяна, главная задача компании — повысить эффективность производства, одним из инструментов для этого является реализация сегодняшнего соглашения.
Благодаря заключенному соглашению предприятие сможет увеличить переработку молока на 77%, расширен ассортимент продукции. Полностью реализовать проект планируют к 2031 году.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.