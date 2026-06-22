В модернизацию молзавода «Мясниковский» инвестируют 1,2 млрд рублей

"Производство вырастет с 200 до 350 тонн в сутки, то есть фактически удвоится. Для нас это важно, поэтому мы будем поддерживать производства с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой. Это дополнительные рабочие места и налоги в бюджет области, которые будут направлены в том числе на социальные программы в Мясниковском районе, — прокомментировал Юрий Слюсарь заключенное соглашение.