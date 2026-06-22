Россия возобновила поставки рапсового масла в Афганистан

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия в 2026 году возобновила экспорт рапсового масла в Афганистан, которое последний раз поставлялось в 2022 году. Поставки в январе — мае 2026 года составили около 1,4 тыс. тонн на сумму почти $2 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, за январь — май 2026 года Россия ввезла в Афганистан около 1,4 тыс. тонн рапсового масла почти на $2 млн. Ранее экспорт этого вида российской масложировой продукции в страну осуществлялся в 2022 году: тогда за весь календарный год объем поставок составил около 1 тыс. тонн на $1,8 млн», — говорится в сообщении.
Всего же Россия в январе — мае 2026 года экспортировала свыше 100 тыс. тонн продукции АПК в Афганистан на сумму около $52 млн, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период 2025 года в натуральном выражении и в 3 раза — в стоимостном.
К основным видам продукции в стоимостном выражении относятся подсолнечное масло (более $22,5 млн), кукуруза (более $9 млн), пшеничная или ржано-пшеничная мука (около $6 млн), сушеный нут (более $5 млн) и рапсовое масло ($1,8 млн), отметили в «Агроэкспорте».