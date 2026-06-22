26 июня во Владивостоке состоится бизнес-встреча «Франчайзинг. Голос Бизнеса» от «Пятёрочки»!
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие объединит предпринимателей, инвесторов и управленцев Дальнего Востока вокруг практики масштабирования бизнеса в продуктовом ритейле. Центральная тема встречи — развитие с лидером рынка через модель обратного франчайзинга, опыт крупнейшей федеральной сети и её роль в формировании управляемой, технологичной и прогнозируемой бизнес-модели.
Программа мероприятия:
— Экспертиза управления бизнес-процессами от ТОП-менеджеров «Пятёрочки».
— Открытый диалог в формате панельной дискуссии с участием действующего франчайзи.
— Презентация модели сотрудничества по обратному франчайзингу.
— Подбор локации: почему соседство с конкурентами при грамотном подходе может стать преимуществом.
— Экскурсия «Глазами владельца “Пятёрочки” — погружение в операционную модель действующего магазина: путь от входной группы до служебных зон, чтобы понять как выстроены бизнес-процессы, цифровые решения и технологическая экосистема изнутри.
Расчет окупаемости на встрече — если у вас уже есть помещение или вы ищете актив для инвестиций, то в режиме реального времени рассчитаем ключевые показатели на ваших данных.
Когда: 26 июня, сбор в 09:30.
Где: Владивосток, улица Корабельная Набережная (отель «VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA».
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