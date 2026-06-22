Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-первый замминистра сельского хозяйства Надежда Котковец сказала, где Беларуси взять деньги на ровном месте

Надежда Котковец сказала, где Беларуси взять деньги на ровном месте.

Источник: Комсомольская правда

Экс-первый замминистра сельского хозяйства, кандидат экономических наук Надежда Котковец сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», где республики взять деньги на ровном месте.

Котковец отметила, что по ферме ООО «БелИнтерГен», которую посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, видно, что страна достигла высоких результатов в объемах производства молока. Это уже известное направление, является визитной карточкой Беларуси.

«Следующий шаг очень серьезный — это развитие племенного животноводства, развитие генетики. Должны услышать Беларусь. Беларусь должна стать серьезным экспортером племенной продукции. Это деньги на ровном месте», — сказала Надежда Котковец.

Кстати, ранее Котковец рассказывала, как работала в совхозе «Городец», которым руководил Лукашенко.

А еще делилась соображениями о том, как строить агробизнес в Беларуси.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.

Также белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков в июне 2026: «На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все».

А владельцы клубничных плантаций назвали реальную закупочную цену у оптовиков в Беларуси.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше