Экс-первый замминистра сельского хозяйства Надежда Котковец сказала, где Беларуси взять деньги на ровном месте

Экс-первый замминистра сельского хозяйства, кандидат экономических наук Надежда Котковец сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», где республики взять деньги на ровном месте.
Котковец отметила, что по ферме ООО «БелИнтерГен», которую посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, видно, что страна достигла высоких результатов в объемах производства молока. Это уже известное направление, является визитной карточкой Беларуси.
«Следующий шаг очень серьезный — это развитие племенного животноводства, развитие генетики. Должны услышать Беларусь. Беларусь должна стать серьезным экспортером племенной продукции. Это деньги на ровном месте», — сказала Надежда Котковец.
Кстати, ранее Котковец рассказывала, как работала в совхозе «Городец», которым руководил Лукашенко.
А еще делилась соображениями о том, как строить агробизнес в Беларуси.
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