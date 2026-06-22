Принятие законопроекта о беспилотных автомобилях потребовали ускорить

Беспилотный транспорт в России готовят к переходу от экспериментальных режимов к постоянному федеральному регулированию. На площадке РСПП представители Госдумы, Минтранса, Минэкономразвития, МВД, Минпромторга, бизнеса и отраслевых объединений обсудили внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств.
Участники круглого стола поддержали скорейшее рассмотрение законопроекта о ВАТС в Государственной Думе. Документ должен закрепить единые правила для государства, бизнеса и граждан: распределение ответственности между участниками отношений, правовой режим данных, обязательное страхование и порядок технического обслуживания.
Минтранс указал, что практический опыт уже накоплен в экспериментально-правовых режимах. Среди них — «Беспилотные логистические коридоры», транспортные сервисы на федеральной территории «Сириус» и в Иннополисе.
Следующий шаг — перевод отрасли из режима точечных экспериментов в постоянную правовую рамку. Это должно дать участникам рынка возможность планировать разработку, производство, сертификацию и масштабирование беспилотных решений.
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