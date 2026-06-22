Цифровой кодекс: что меняется для граждан и бизнеса

Кодекс впервые вводит платформу обмена продуктами цифровых данных. Звучит как «данные — новая нефть», и отчасти так и есть: обезличенную аналитику можно легально упаковывать и продавать. Но это рынок под присмотром, а не вольница. Оборачивать сырые и тем более персональные данные нельзя, как и хранить продукты данных за пределами Казахстана, если это ограничено (ст. 31, п. 9). И главное — сами персональные данные товаром не становятся: идентификационные записи в гражданском обороте не участвуют (ст. 21). Иначе говоря, рынок данных и торговля персональными данными — это не одно и то же, и путать их опасно.