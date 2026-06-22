Alatau City Bank и Halyk стали партнерами по развитию города Алатау

«Мы рады быть частью такого важного для страны проекта, как развитие города Алатау. Будучи пионером в сфере интеграции криптоиндустрии и классической банковской системы в Казахстане, мы рассматриваем этот “город будущего” как площадку для внедрения передовых финансовых и технологических решений завтрашнего дня, в том числе в сфере цифровых активов. Подписанное соглашение объединяет возможности государства и финансовых институтов для реализации проектов нового поколения. Мы уверены, что такое партнерство позволит ускорить развитие Алатау и сформировать здесь один из самых привлекательных центров инвестиций и инноваций в Центральной Азии».