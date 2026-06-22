В Россельхознадзоре завершились переговоры с делегацией Бангладеш

Россельхознадзор подвел итоги визита в Россию делегации из Бангладеш. Завершающие переговоры прошли 19 июня в Москве и были связаны с взаимодействием в сфере карантина растений.
В рамках визита представители Бангладеш ознакомились с разработками подведомственного Россельхознадзору ВНИИКР в сфере карантина растений. Такие проверки и переговоры важны для торговли продукцией растительного происхождения, поскольку доступ на рынок зависит от фитосанитарных требований, лабораторного контроля и признания процедур надзора.
Отдельный блок был связан с работой Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Его материалы указывают, что делегация из Бангладеш также посещала профильные площадки, связанные с оценкой качества и безопасности агропродукции.
Следующий шаг зависит от решений компетентных органов двух стран. При положительной оценке процедур контроля стороны смогут точнее согласовывать требования к поставкам, инспекциям, сертификатам и лабораторному сопровождению продукции.
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