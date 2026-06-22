В Россельхознадзоре завершились переговоры с делегацией Бангладеш

В рамках визита представители Бангладеш ознакомились с разработками подведомственного Россельхознадзору ВНИИКР в сфере карантина растений. Такие проверки и переговоры важны для торговли продукцией растительного происхождения, поскольку доступ на рынок зависит от фитосанитарных требований, лабораторного контроля и признания процедур надзора.