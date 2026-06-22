337 участков опорной дорожной сети обновят в российских регионах

В 2026 году в российских регионах приведут в нормативное состояние 2,3 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Минтранс сообщил, что ремонт затронет 337 дорожных участков и 97 искусственных сооружений общей протяженностью 7,8 тысячи погонных метров. Сейчас в опорную сеть входит более 140 тысяч километров трасс, которые охватывают около 82 млн человек. Доля дорог опорной сети в нормативном состоянии составляет 74,93%; к 2030 году показатель планируют довести до 85%.
Среди объектов этого года названы участки в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Амурской области. В Астраханской области обновят три участка трассы Волгоград — Астрахань общей протяженностью 28 километров. В Кабардино-Балкарии завершают ремонт семикилометрового участка дороги Нальчик — Майский. В Амурской области в нормативное состояние приведут четыре участка трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка общей протяженностью 45 километров.
Читайте также: К больницам и поликлиникам обновят сотни дорог по всей России.