337 участков опорной дорожной сети обновят в российских регионах

Минтранс сообщил, что ремонт затронет 337 дорожных участков и 97 искусственных сооружений общей протяженностью 7,8 тысячи погонных метров. Сейчас в опорную сеть входит более 140 тысяч километров трасс, которые охватывают около 82 млн человек. Доля дорог опорной сети в нормативном состоянии составляет 74,93%; к 2030 году показатель планируют довести до 85%.