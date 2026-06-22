В апреле-мае в Омске рос спрос на центры распределения и склады

Одновременно в докладе звучит, что имеют место постепенная рационализация спроса на логистические мощности и также постепенное снижение спроса со стороны торговли и электронной коммерции в Сибири. Это говорится с опорой на «мнение бизнеса». Однако привязанные именно к Омской области выводы в этом фрагменте не озвучены.