Эксплуатанты Ан-2 попросят Минтранс ввести госрегулирование на авиатопливо

Исполнительный директор Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш говорит, что Росавиация смягчила требования по топливообеспечению для легких самолетов и теперь при наличии акта оценки их можно заправлять автомобильным бензином вместо авиабензина. По его словам, сейчас эксплуатанты запросили производителей двигателей о возможностях работать с бензином по стандартам «Евро 3».