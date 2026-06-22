Туризм в Азию повлиял на инфляцию в России: что произошло

Как сообщается, такая динамика связана с изменением структуры расчетов статслужбы. В начале года Росстат включил в корзину инфляции ОАЭ, однако из-за проблем с авиасообщением на фоне ближневосточного конфликта турпоток туда упал на 20% до 488 тысяч поездок. В итоге в апреле ОАЭ заменили в расчетах азиатскими направлениями.