Бензин в Тюмени стал почти на 20 рублей дороже омского

Так, бензин АИ-92 торгуется в Тюмени от 77,5 до 79,65 рубля за литр. В свою очередь литр АИ-95 отпускается на заправках Тюмени по стоимости в диапазоне 85 рубля. Литр дизтоплива продают в пределах от 85,9 рубля до 92 рубля.