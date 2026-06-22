Бензин в Тюмени стал почти на 20 рублей дороже омского

Как сообщают СМИ в Тюмени, перед выходными резко подскочили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость некоторых марок топлива на заправках поднялась сразу на несколько рублей.
Так, бензин АИ-92 торгуется в Тюмени от 77,5 до 79,65 рубля за литр. В свою очередь литр АИ-95 отпускается на заправках Тюмени по стоимости в диапазоне 85 рубля. Литр дизтоплива продают в пределах от 85,9 рубля до 92 рубля.
В Омске, согласно прайсу одной из сетей АЗС, актуальная стоимость литра АИ-92 составляет 60,79 рубля, АИ-95 — 65,55 рубля. За литр дизеля просят 78,56 рубля.
Напомним, ранее профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Олег Рой по обращению «СуперОмска» прокомментировал ситуацию с регулярным подорожанием автомобильного топлива в Омской области.