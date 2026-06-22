Спрос на внутренний туризм в июне сократился на 12%

Совокупный объем бронирований отдыха в России с 1 по 18 июня упал на 12% год к году, подсчитали в туроператоре «Алеан». В Travelata.ru зафиксировали снижение продаж на 25%, в «Слетать.ру» также говорят о падении, но не приводят конкретных цифр. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценивает сокращение бронирований на внутреннем рынке в январе—июне на уровне 5−6%.