Внуково и Домодедово начали работать с ограничениями

В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Теперь им необходимо согласовывать полеты с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Как правило, подобные меры вводят, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.
За ночь над российскими регионами уничтожили 301 БПЛА. Дроны сбивали в том числе на подлете к Москве. О возможных последствиях атаки не сообщалось.
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