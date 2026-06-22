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«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за закрытия аэропортов в Москве

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) из-за приостановки работы московских аэропортов корректирует расписание рейсов. Некоторые из них перенесены, часть — отменены, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) из-за приостановки работы московских аэропортов корректирует расписание рейсов. Некоторые из них перенесены, часть — отменены, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик уточнил, что оповещает пассажиров о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании. Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса, в случае его отмены — не приезжать в аэропорт.

На подлете к Москве ночью сбили 59 БПЛА. Росавиация сообщала о приостановке работы Шереметьево, Домодедово и Внуково. Домодедово и Внуково сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию. В Шереметьево вновь введены ограничения.

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