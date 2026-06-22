X5 и «Лента» предложили птицефабрикам снизить цены на яйца на 25%

Сейчас яйца — один из наиболее дешевеющих продуктов. По данным Eggpack.ru, средняя оптовая цена на С1 к 14 июня составила 28 ₽ за десяток, с начала года показатель сократился на 44%. В рознице, согласно Росстату, десяток на 15 июня стоил в среднем 75 ₽, потеряв за год 23,6%. Давление на рынок в долгосрочной перспективе оказывает рост производства: в январе—мае сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц.