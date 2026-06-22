НБКИ: число выданных в мае автокредитов выросло на 3,3% за год

В мае 2026 года в России было выдано 84,9 тыс. автокредитов, что на 4,4% меньше, чем в апреле (88,8 тыс.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 3,3% — тогда было оформлено 82,2 тыс. кредитов.