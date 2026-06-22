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Нижегородский бизнес привлек 143 млн рублей льготных займов за пять месяцев

Льготное финансирование позволяет компаниям развиваться.

Источник: Комсомольская правда

С начала года нижегородские предприниматели получили 42 льготных займа на общую сумму более 140 миллионов рублей. Финансирование предоставила подведомственная региональному минпрому микрокредитная компания «ГосМФО», которая ведет деятельность в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, доступ к недорогим заемным средствам остается ключевым фактором устойчивого развития малого и среднего бизнеса.

— Льготное финансирование позволяет компаниям реализовывать инвестпроекты, обновлять оборудование и сохранять темпы роста даже при высокой стоимости коммерческих кредитов, — прокомментировал Максим Черкасов.

Предпринимателям доступны разные виды займов, а для участников СВО и помогающих военным действует отдельная программа с особыми условиями.

Воспользоваться льготными займами могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие налоговых задолженностей.