Нижегородский бизнес привлек 143 млн рублей льготных займов за пять месяцев

С начала года нижегородские предприниматели получили 42 льготных займа на общую сумму более 140 миллионов рублей. Финансирование предоставила подведомственная региональному минпрому микрокредитная компания «ГосМФО», которая ведет деятельность в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.