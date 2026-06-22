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Движение на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде ограничили до 26 июля

Водителям советуют заранее изучить схему движения, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать осторожность вблизи зоны работ.

В Нижнем Новгороде временно ограничат проезд транспорта: с 08:00 22 июня по 23:59 26 июля 2026 года будет закрыт местный проезд на проспекте Гагарина — на участке вдоль домов № 23/1−25 В, корпус 2. Причина — ремонт и восстановление инженерных сетей. Об этом рассказали в ЦОДД Нижнего Новгорода.

Для объезда рекомендуют использовать прилегающие улицы. Водителям советуют заранее изучить схему движения, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать осторожность вблизи зоны работ.

Ранее нижегородцам рассказали о ходе ремонта дороги на Звездинке.