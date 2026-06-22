Движение на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде ограничили до 26 июля

В Нижнем Новгороде временно ограничат проезд транспорта: с 08:00 22 июня по 23:59 26 июля 2026 года будет закрыт местный проезд на проспекте Гагарина — на участке вдоль домов № 23/1−25 В, корпус 2. Причина — ремонт и восстановление инженерных сетей. Об этом рассказали в ЦОДД Нижнего Новгорода.