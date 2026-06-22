В Уфе суд взыскал с компании более 2,7 млн рублей за неисправный автомобиль

После приобретения иномарки выяснилось, что ее техническое состояние значительно хуже заявленного продавцом в договоре купли-продажи. Была проведена экспертиза, заключением которой установлено наличие в приобретенном автомобиле критических недостатков в работе силовых агрегатов, двигателя и тормозной системы, при которых использование транспортного средства запрещено.