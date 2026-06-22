Удар по доллару в связке России и Ирана оценили китайские СМИ

В Baijiahao считают, что момент для такого решения выбран удачно на фоне роста интереса к дедолларизации. По версии китайского издания, связка «Мира» и Shetab может стать примером для других стран, которые ищут способы вести расчеты без прежней зависимости от американской валюты.