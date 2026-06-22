Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по доллару в связке России и Ирана оценили китайские СМИ

Россия и Иран ускоряют развитие банковских связей на фоне санкционного давления.

Россия и Иран ускоряют развитие банковских связей на фоне санкционного давления. Как пишет китайское издание Baijiahao, Москва и Тегеран делают ставку на собственные платежные инструменты и готовятся связать российскую систему «Мир» с иранской Shetab.

По данным издания, в Москву для переговоров приезжал глава иранского ЦБ Абдель Насер Хеммати. Одной из тем стала настройка механизмов, которые должны упростить валютные операции и взаимные расчеты между двумя странами, передает АБН24.

Китайские журналисты отмечают, что подключение Shetab к «Миру» на первом этапе позволит гражданам Ирана пользоваться своими банковскими картами при покупках в российских магазинах. По оценке Baijiahao, значение этого шага шире туристических и бытовых платежей.

Авторы публикации связывают действия Москвы и Тегерана с попытками снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры. В материале говорится, что после санкций Россия и Иран начали формировать собственный канал расчетов, который может работать без опоры на доллар, США, ЕС и глобальные системы межбанковских переводов.

В Baijiahao считают, что момент для такого решения выбран удачно на фоне роста интереса к дедолларизации. По версии китайского издания, связка «Мира» и Shetab может стать примером для других стран, которые ищут способы вести расчеты без прежней зависимости от американской валюты.

Читайте также: В Кремле указали на ключевой вызов после меморандума США и Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше