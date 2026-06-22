Удар по доллару в связке России и Ирана оценили китайские СМИ

Россия и Иран ускоряют развитие банковских связей на фоне санкционного давления. Как пишет китайское издание Baijiahao, Москва и Тегеран делают ставку на собственные платежные инструменты и готовятся связать российскую систему «Мир» с иранской Shetab.
По данным издания, в Москву для переговоров приезжал глава иранского ЦБ Абдель Насер Хеммати. Одной из тем стала настройка механизмов, которые должны упростить валютные операции и взаимные расчеты между двумя странами, передает АБН24.
Китайские журналисты отмечают, что подключение Shetab к «Миру» на первом этапе позволит гражданам Ирана пользоваться своими банковскими картами при покупках в российских магазинах. По оценке Baijiahao, значение этого шага шире туристических и бытовых платежей.
Авторы публикации связывают действия Москвы и Тегерана с попытками снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры. В материале говорится, что после санкций Россия и Иран начали формировать собственный канал расчетов, который может работать без опоры на доллар, США, ЕС и глобальные системы межбанковских переводов.
В Baijiahao считают, что момент для такого решения выбран удачно на фоне роста интереса к дедолларизации. По версии китайского издания, связка «Мира» и Shetab может стать примером для других стран, которые ищут способы вести расчеты без прежней зависимости от американской валюты.
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