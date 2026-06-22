Статистика доходов россиян получит новую верхнюю границу

Росстат обновил интервалы распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов. Начиная с первого квартала 2026 года верхняя группа, где раньше учитывались все доходы свыше 100 тысяч рублей, будет разделена на две категории.
Новый порядок выделяет диапазон от 100 тысяч до 130 тысяч рублей и группу более 130 тысяч рублей. Ведомство объяснило изменение запросами научного и экспертного сообщества, а также ростом доходов населения, из-за которого прежняя верхняя граница стала менее точной для анализа.
Росстат сохранил сопоставимость данных с предыдущими периодами. Это позволит сравнивать показатели первого квартала 2026 года с первым кварталом 2025 года без разрыва статистического ряда.
Показатель не отражает личную зарплату конкретного человека. При расчете учитываются все денежные поступления домохозяйства, включая доходы от работы, собственности и социальные выплаты. Затем сумма распределяется между всеми членами семьи, в том числе иждивенцами, в равной пропорции. Новая детализация должна точнее показать, как меняется структура доходов в верхней части распределения.
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