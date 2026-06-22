Статистика доходов россиян получит новую верхнюю границу

Новый порядок выделяет диапазон от 100 тысяч до 130 тысяч рублей и группу более 130 тысяч рублей. Ведомство объяснило изменение запросами научного и экспертного сообщества, а также ростом доходов населения, из-за которого прежняя верхняя граница стала менее точной для анализа.