Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в мае превысил $1,3 млрд

За январь-май из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5 млрд. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки грузовиков из КНР в мае подскочили более чем в 1,5 раза, до $104,3 млн. Это стало рекордом для текущего года. За пять месяцев в Россию экспортировали китайских грузовиков на $345,3 млн, что на 61,1% больше год к году.