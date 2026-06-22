РБК: ЦБ не разрешил трем банкам создать альтернативную платежную систему

По словам собеседников издания, над инициативой банки работали с осени 2025 года. Изначально организации предложили создать проект классической карточной платежной системы, однако ЦБ отклонил его. Тогда Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк разработали вариант с альтернативными платежными форм-факторами. Они также договорились о сотрудничестве и допуске других участников в проект. Но регулятора не устроил и такой вариант. Свое решение он огласил на встрече с банкирами в мае.