В Хабаровске обсудили подготовку ко второму Российско-Китайскому форуму

«По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина в этом году форум состоится в сентябре, и планируется, что дальше он будет проходить на ежегодной основе. Сейчас идёт активная пригласительная кампания, работаем с нашим партнёром — Росконгрессом, все координационные вопросы выстроены. Приглашены губернаторы ряда китайских провинций, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ господин Чжан Ханьхуэю. Я уверена, что мы не просто повторим успех прошлого года, а его превзойдём, проведя форум на ещё более высоком уровне», — отметила Мария Авилова.