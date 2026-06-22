Эксперты назвали долю населения Калининградской области, которая находится за чертой бедности

Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,99. Второе место занимает ещё один северный нефтегазовый регион — Ямало-Ненецкий автономный округ со значением в 3,98. В целом эти два субъекта занимают первые места с достаточно большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, работающих в этих регионах. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,65. Также в первую пятёрку вошли Магаданская область (3,28) и Москва (3,13). Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2025 года составляет 2,19, а минимальное — 1,13.