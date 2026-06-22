Эксперты назвали долю населения Калининградской области, которая находится за чертой бедности

Калининградская область сохранила 54 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. По данным аналитиков, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1,85. Соответствующие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Согласно исследованию, 8,1% населения региона находится за чертой бедности. В 2025 году показатель уменьшился на 0,7 процентных пункта.
Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,99. Второе место занимает ещё один северный нефтегазовый регион — Ямало-Ненецкий автономный округ со значением в 3,98. В целом эти два субъекта занимают первые места с достаточно большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, работающих в этих регионах. Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,65. Также в первую пятёрку вошли Магаданская область (3,28) и Москва (3,13). Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2025 года составляет 2,19, а минимальное — 1,13.
Сообщается также об очередном обновлении минимума по доле жителей России, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года за чертой бедности находилось 6,7% россиян, что на 0,4 процентных пункта ниже уровня 2024 года. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году — 29%. Таким образом, за последние четверть века ситуация в сфере преодоления бедности заметно улучшилась, считают эксперты.
Наименьшая доля населения, живущего за чертой бедности, отмечается в Санкт-Петербурге, Татарстане и Чукотском автономном округе, где показатель не превышает 3,3%. На третьем и четвёртом местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%) и Москва (3,8%).
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации.
Медианные доходы и стоимость фиксированного набора учтены за 2025 год. Дополнительные показатели — доля населения за чертой бедности за 2025 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источник данных для расчёта — Росстат.
В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.