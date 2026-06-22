Проект создания «стирольной цепочки» в Нижнекамске выполнен более чем на 50%

На 2026−2027 годы придется пик строительно-монтажных работ. В конце текущего года будет обеспечена строительная готовность первых объектов общезаводского хозяйства. Запуск комплекса запланирован на 2028 год.
После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола. Новое производство позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в полистироле и АБС-пластиках, которые используются в строительстве, медицине, сельском хозяйстве, производстве бытовой техники и упаковки.
Фото: пресс-служба НКНХ.
Строительная площадка занимает 38 гектаров и включает две основные технологические установки, а также объекты общезаводского хозяйства. На сегодняшний день завершен монтаж 22 из 31 единицы крупнотоннажного оборудования, установлено 129 единиц основного технологического оборудования, что составляет 42% от общего тоннажа. Всего проект предусматривает монтаж 740 единиц оборудования. Объем смонтированных железобетонных конструкций превысил 55 тыс. куб. метров, или более 75% от общего объема.
В строительстве комплекса задействованы около 3,5 тыс. человек. В период пиковых работ численность персонала увеличится до 6 тыс. специалистов. Для их размещения развивается собственный вахтовый городок.
Проект реализуется в рамках инвестиционной программы СИБУРа по развитию Волжского нефтехимического кластера. Вместе с новым этиленовым комплексом, производствами гексена и металлоценового полиэтилена он станет частью дальнейшего развития нефтехимической отрасли региона.
«Строительство нового комплекса по производству стирола и полистирола было начато в 2025 году. На сегодня на 99,3% завершено рабочее проектирование, успешно завершили логистическую кампанию по доставке всех негабаритных грузов — с опережением графиков в одно навигационное окно вместо предусмотренных двух. Помимо этого, обеспечили раннюю поставку трубопроводов и металлоконструкций, здесь общий прогресс почти 82%. В целом, проект преодолел экватор — впереди самая активная фаза строительно-монтажных работ», — отметил руководитель группы проектов стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена Сергей Раков.
«Стратегическая значимость проекта “Стирольная цепочка” выходит за рамки наращивания объемов выпуска синтетических материалов. Это важный шаг в развитии собственных технологий в нефтехимической отрасли. Ключевое отличие — впервые на производстве такого масштаба в России будет использована АСУ ТП полностью отечественной разработки. Это позволит гарантировать устойчивость процессов, снизить риски, связанные с внешними ограничениями, и создать базу для формирования новых экспертных знаний в области автоматизации промышленных объектов», — подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.
Общий портфель инвестиционных проектов СИБУРа в Татарстане до 2028 года составляет 600 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.