Проект создания «стирольной цепочки» в Нижнекамске выполнен более чем на 50%

«Строительство нового комплекса по производству стирола и полистирола было начато в 2025 году. На сегодня на 99,3% завершено рабочее проектирование, успешно завершили логистическую кампанию по доставке всех негабаритных грузов — с опережением графиков в одно навигационное окно вместо предусмотренных двух. Помимо этого, обеспечили раннюю поставку трубопроводов и металлоконструкций, здесь общий прогресс почти 82%. В целом, проект преодолел экватор — впереди самая активная фаза строительно-монтажных работ», — отметил руководитель группы проектов стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена Сергей Раков.