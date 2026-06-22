Долги по зарплате организаций в Казани достигли 45,6 млн рублей

По ее словам, 55% задолженности приходится на действующие предприятия, еще 45% — на экономически неактивные организации и предприятия-банкроты.
Также в поле зрения территориальных комиссий находятся 247 организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.
По словам госпожи Мингазовой, на учете в качестве безработных состоят 1,6 тыс. человек, уровень безработицы составляет 0,25%. В Казани наиболее высокая потребность в работниках отмечается в строительстве, производстве, образовании, науке, торговле и транспортной отрасли. При этом на одного безработного приходится более восьми вакансий.
Средняя заработная плата в Казани составляет 94 тыс. руб.