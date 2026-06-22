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«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений на полеты в Москве

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») предупредила об изменениях в расписании из-за временных ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале. Часть рейсов задержали или отправили на запасные аэродромы.

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») предупредила об изменениях в расписании из-за временных ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале. Часть рейсов задержали или отправили на запасные аэродромы.

В авиакомпании призвали заранее проверять статус рейса и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Все службы «Победы» работают в усиленном режиме. Вернуть деньги за билеты пассажиры можно онлайн, отметили в авиакомпании.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что с начала суток на подлете к Москве сбили 74 беспилотника. Временно не работает Шереметьево. Внуково и Домодедово примерно с 8:30 обслуживают рейсы по согласованию с властями.

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