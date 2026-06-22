«Русолово» запустит металлургический комбинат в Хабаровском крае в 2028 году

По словам господина Корытова, на полную мощность завод выйдет в 2029 году. Предприятие будет выпускать не менее 8,3 тыс. т марочного олова в год. Инвестиции в проект с 2026-го оцениваются минимум в 17,6 млрд руб., передает ТАСС. Строительство комбината, убежден глава ОРК, даст региону около 422 новых рабочих мест.