Цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде заметно выросли

Стоимость подготовки стоматологов в медуниверситете увеличилась на 20 тысяч: с 430 до 450 тысяч рублей. Ординатура по пластической хирургии, рассчитанная на пять лет, тоже ощутимо подорожала: за один год учёбы придётся выложить от 419 тысяч рублей.