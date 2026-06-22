Цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде заметно выросли

В Нижнем Новгороде заметно выросла стоимость обучения по медицинским специальностям. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Несмотря на большое число бюджетных мест, значительная их часть зарезервирована под целевой приём — то есть с обязательством отработать в определённой организации. Тем, кто хочет получить медицинское образование без таких обязательств, приходится рассчитывать на платное обучение.
На лечебном факультете ПИМУ первый год обучения теперь обходится в 351 тысячу рублей — это почти на 50 тысяч больше, чем годом ранее (тогда цена составляла 305 тысяч).
Стоимость подготовки стоматологов в медуниверситете увеличилась на 20 тысяч: с 430 до 450 тысяч рублей. Ординатура по пластической хирургии, рассчитанная на пять лет, тоже ощутимо подорожала: за один год учёбы придётся выложить от 419 тысяч рублей.
В Институте клинической медицины ННГУ первый год обучения на врача‑лечебника стоит 320 тысяч рублей, а вот стоматологическое направление здесь дороже, чем в ПИМУ, 460 тысяч рублей для первокурсников.
В Нижегородском базовом медколледже подготовка фармацевтов и медсестёр обойдётся в 200−300 тысяч рублей, обучение на фельдшера — в 300−400 тысяч.
При этом обучение в Нижнем Новгороде остаётся более доступным по сравнению с Москвой, хотя по уровню цен местные вузы уже превзошли один из университетов Санкт‑Петербурга.
Важно, что даже студенты-платники обязаны пройти наставничество, однако они вправе самостоятельно выбрать медицинскую организацию и регион для дальнейшей работы.
Напомним, что в 2026 году на федеральном уровне в силу вступили важные изменения, о которых обязательно должны знать все абитуриенты. Теперь поступить на платное обучение стало сложнее.