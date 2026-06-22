Нижегородская область стала 14-й в рейтинге по доходам населения

Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности в Нижегородской области достигла 5,2%. По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта. В рейтинге область оказалась между Камчатским краем (13‑е место, 2,32) и Республикой Карелия (15‑е место, 2,25).