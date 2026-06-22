Нижегородская область стала 14-й в рейтинге по доходам населения

Нижегородская область заняла 14‑е место в рейтинге российских регионов по доходам населения, составленном Центром экономических исследований РИА Рейтинг на основе официальной статистики за 2025 год. Эксперты оценивали, насколько медианные доходы жителей покрывают расходы на фиксированный набор товаров и услуг; в регионе это соотношение составило 2,26.
Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности в Нижегородской области достигла 5,2%. По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта. В рейтинге область оказалась между Камчатским краем (13‑е место, 2,32) и Республикой Карелия (15‑е место, 2,25).
Лидерами списка стали Ненецкий автономный округ (3,99), Ямало‑Ненецкий автономный округ (3,98) и Чукотский автономный округ (3,65). В конце таблицы расположились Ингушетия (1,13), Тыва (1,31) и Карачаево‑Черкесская республика (1,31).
Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась на одну строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов.