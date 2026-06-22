В Люблине возвели еще один жилой комплекс по программе реновации

В Люблине завершилось строительство дома по программе реновации общей площадью около 17,8 тысячи квадратных метров. Новостройку возвели по адресу: Люблинская улица, дом 121. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«В новостройке из трех секций разной этажности — 165 квартир. Жилая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. На подземном уровне располагается паркинг, первый этаж нежилой — там находятся лифтовые холлы, комнаты охраны и консьержа, колясочные, а также помещения коммерческого назначения. Будущие жители получат квартиры в полностью готовом виде — с современным ремонтом и всем необходимым бытовым оборудованием. На придомовой территории в соответствии со стандартом программы реновации размещены детская и спортивная площадки, установлены скамейки», — рассказал Владислав Овчинский.
Жилой комплекс имеет Г-образную конфигурацию, за счет которой внутри двора образуется тихое комфортное пространство. Архитектура отличается сдержанностью: отделка фасадов кирпичом в терракотовом, кофейном и графитовом оттенках смотрится современно и органично вписывается в городскую среду.
Во дворе дома выполнено комплексное благоустройство: тротуары заасфальтированы, установлено оборудование спортивной и игровой зон, размечена гостевая парковка, подготовлены участки для высадки растений.
Новостройку возвели на месте снесенной пятиэтажки в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой. В соседнем здании находится школа, за 10 минут можно дойти до тихого сквера, Музея деревянной игрушки, станции Депо второго Московского центрального диаметра, а также до торговых, медицинских и спортивных центров. В 15 минутах ходьбы расположен благоустроенный Люблинский парк.
Специалисты «Контроля Москвы» следили за ходом строительства дома по программе реновации на всех этапах, помогая застройщику предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ при возведении объекта.
«Инспекторы Мосгосстройнадзора провели шесть выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».