В Люблине возвели еще один жилой комплекс по программе реновации

«В новостройке из трех секций разной этажности — 165 квартир. Жилая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. На подземном уровне располагается паркинг, первый этаж нежилой — там находятся лифтовые холлы, комнаты охраны и консьержа, колясочные, а также помещения коммерческого назначения. Будущие жители получат квартиры в полностью готовом виде — с современным ремонтом и всем необходимым бытовым оборудованием. На придомовой территории в соответствии со стандартом программы реновации размещены детская и спортивная площадки, установлены скамейки», — рассказал Владислав Овчинский.