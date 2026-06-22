5,2 % жителей Нижегородской области оказались за чертой бедности в 2025 г

В Нижегородской области за чертой бедности живут 5,2% населения — это 158 049 человек. Данные опираются на официальную статистику за 2025 год: в расчёт брали медианные доходы граждан и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. К категории живущих за чертой бедности относят тех, чьи доходы не достигают установленной границы. Об этом сообщили в «РИА Новости».