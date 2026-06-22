5,2 % жителей Нижегородской области оказались за чертой бедности в 2025 г

В Нижегородской области за чертой бедности живут 5,2% населения — это 158 049 человек. Данные опираются на официальную статистику за 2025 год: в расчёт брали медианные доходы граждан и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. К категории живущих за чертой бедности относят тех, чьи доходы не достигают установленной границы. Об этом сообщили в «РИА Новости».
По этому показателю регион находится на 14‑м месте в общероссийском рейтинге. При этом по сравнению с прошлым годом число людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, уменьшилось на 0,4%.
Лидерами рейтинга (с наименьшей долей населения за чертой бедности) стали Ненецкий, Ямало‑Ненецкий и Чукотский автономные округа. Ранее Нижегородская область заняла 13‑е место в стране по уровню социально‑экономического развития.
Ранее водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде.