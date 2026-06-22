Акции Совкомбанка выросли более чем на 7% после сообщения о выкупе бумаг

Так акции кредитной организации отреагировали на сообщение о планируемом выкупе ООО «Совкомбанк Страхование Жизни» бумаг ПАО «Совкомбанк» на Мосбирже (buyback). Плановый объем покупок составит 2 млрд руб. в квартал. Программа выкупа будет действовать до решения о ее завершении. По мнению менеджмента Совкомбанка, нынешняя рыночная оценка не отражает фундаментальные показатели группы, потенциал роста капитала и прибыли на акцию.