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Названы российские регионы, где живет самое богатое население страны

РИАН: НАО и ЯНАО лидируют в рейтинге по доходам населения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких российских регионах проживает самое богатое население России. Отмечается, что Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа лидируют по доходам граждан, а Тува и Ингушетия замыкают список. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

В 2025 году рост доходов населения замедлился до 7,7% против 9,9% годом ранее из-за охлаждения экономики. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 7,1% до 6,7%, отмечается в издании. В 2025 году соотношение медианного дохода и стоимости условного потребительского набора по стране составило 2,19.

Аналитики отмечают значительную межрегиональную дифференциацию доходов. Разрыв между самыми благополучными (Чукотский АО, 147,3 тыс. руб.) и проблемными (Ингушетия, 25,1 тыс. руб.) субъектами достигает почти шестикратного значения при общероссийском показателе 55 тыс. руб. При этом министр финансов Антон Силуанов отметил ранее, что доходы населения за три года выросли более чем на 24%.

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