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Производственная компания из Железногорска подвела итоги участия в проекте бережливых технологий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» стала участником проекта по повышению производительности труда для малых предприятий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Железногорская компания «Скай Технолоджи 2015» стала участником проекта по повышению производительности труда для малых предприятий.

В течение трех месяцев, благодаря участию в проекте, на предприятии при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК, структурное подразделение центра «Мой бизнес») пилотный поток по выпуску широкоформатного УФ-принтера удалось перестроить. Время протекания процесса сократилось на 38%, выработка увеличилась на 64%.

Ключевые улучшения внедрены на эталонном участке «Комплексная механическая обработка и подсборка узлов». Здесь утвердили новую последовательность обработки деталей, провели распараллеливание и перебалансировку операций, что повысило эффективность на проблемных участках.

Изменения коснулись и управленческих процессов. На пилотном потоке внедрили инструменты бережливого производства: системный анализ, организацию рабочих мест по системе 5С и разработку стандартов операционных процедур. Созданы стандарты подготовки и выдачи требований на производство и взаимодействия с поставщиками, что повысило прозрачность информационного потока.

«В условиях сложной внешнеэкономической ситуации, не позволяющей увеличить объём сбыта, повышение производительности и внедрение бережливого производства — ключевой аспект для сохранения конкурентоспособности. Сейчас самая сложная задача — удержать достигнутый уровень и сделать изученные подходы системными», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.

Компания продолжит реализовывать проекты на основе принципов бережливого производства в рамках следующего этапа — тиражирования. Команда уже определила направления для улучшений и планирует масштабировать полученный опыт.

В 2026 году продолжается отбор для участия в ведомственном проекте для малых предприятий, а также компаний с выручкой от 400 млн рублей в год в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку можно на сайте или производительность.рф. Консультации — в центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 234−01−24.