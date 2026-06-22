Производственная компания из Железногорска подвела итоги участия в проекте бережливых технологий

В 2026 году продолжается отбор для участия в ведомственном проекте для малых предприятий, а также компаний с выручкой от 400 млн рублей в год в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку можно на сайте или производительность.рф. Консультации — в центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 234−01−24.