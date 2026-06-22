В ФНС назвали, кто из волгоградцев должен уплатить 1% от доходов до 1 июля

До 1 июля они должны внести в государственную казну 1% от своего дохода за 2025 год, если он превысил 300 тысяч рублей. До 28 декабря представители этой категории налогоплательщиков должны оплатить 57 390 рублей — таков совокупный фиксированный размер страховых взносов на 2026 год.