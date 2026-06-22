Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФНС назвали, кто из волгоградцев должен уплатить 1% от доходов до 1 июля

Страховые взносы уплачиваются независимо от возраста и размера полученных доходов.

Приближается срок уплаты страховых взносов для ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других частнопрактикующих волгоградцев, напоминают в УФНС по региону.

До 1 июля они должны внести в государственную казну 1% от своего дохода за 2025 год, если он превысил 300 тысяч рублей. До 28 декабря представители этой категории налогоплательщиков должны оплатить 57 390 рублей — таков совокупный фиксированный размер страховых взносов на 2026 год.

«Страховые взносы уплачиваются независимо от возраста и размера полученных доходов. Не важно — вел ли деятельность предприниматель или налогоплательщик, занимающийся иной профессиональной деятельностью», подчеркивают в службе.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, какие новые налоговые льготы предусмотрены участникам СВО и их семьям.