Экономист Минибаева назвала Сбер опорой российского фондового рынка

На фоне ограниченного числа ликвидных инструментов на российском рынке акции крупнейшего банка страны продолжают оставаться одной из ключевых бумаг как для частных инвесторов, так и для институциональных участников. Рост капитализации Сбера до уровня свыше $100 млрд стал важным сигналом не только для акционеров банка, но и для всего российского рынка, подтвердив сохраняющийся интерес инвесторов к качественным российским активам.