Россия втрое увеличила экспорт зерна в Казахстан в апреле 2026 года

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Поставки зерна из России в Казахстан по итогам апреля 2026 года выросли в три раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
Так, общая стоимость экспорта России зерна в Казахстан в апреле 2026 года составила $45 млн, это в три раза больше, чем в апреле 2025-го. Наиболее ярко выраженный рост поставок наблюдался у овса, экспорт которого увеличился более чем в 30 раз на $775,5 тысячи, ржи — в 24 раза на $221,3 тысячи, гречихи — почти в 20 раз на сумму $665,3 тысяч, и зернового сорго — в три раза на $126,2 тысячи.
При этом, закупки риса за этот период снизились в почти два раза и составили $257,1 тысячи. Больше всего в апреле Россия поставляла в Казахстан пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт российской пшеницы вырос в три раза в годовом выражении и составил $38 млн, ячменя — на четверть, кукурузы — в два раза.
Как отметил ранее президент РФ Владимир Путин, Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах.
Глава государства также подчеркнул, что страны уделяют большое внимание экономике, так как они являются крупными торговыми партнерами. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти $30 млрд.