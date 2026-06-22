Россия втрое увеличила экспорт зерна в Казахстан в апреле 2026 года

Так, общая стоимость экспорта России зерна в Казахстан в апреле 2026 года составила $45 млн, это в три раза больше, чем в апреле 2025-го. Наиболее ярко выраженный рост поставок наблюдался у овса, экспорт которого увеличился более чем в 30 раз на $775,5 тысячи, ржи — в 24 раза на $221,3 тысячи, гречихи — почти в 20 раз на сумму $665,3 тысяч, и зернового сорго — в три раза на $126,2 тысячи.