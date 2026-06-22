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Восемь детей-сирот из Самарской области получили жилье через суд

В Самарской области прокуратура добилась предоставления квартир через суд.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области суд обязал обеспечить жильем восемь детей-сирот. Они остались без попечения родителей и были включены в список нуждающихся. Однако положенные квартиры им не предоставили вовремя. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратура направила в суд исковые заявления в защиту законных прав льготников. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Безенчукского района взяла на контроль исполнение решений суда. Сроки предоставления жилья теперь находятся под надзором.