250 станций придорожного сервиса за $367,6 млн построят в Казахстане

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Правительство Казахстана одобрило строительство 250-ти станций придорожного сервиса.
Объекты появятся до 2030 года, расположены будут на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения. Общая сумма частных инвестиций составит 179,5 млрд тенге ($367,6 млн).
«Первые 50 объектов сервиса будут построены и установлены уже в текущем году. Новые станции будут представлять собой современные многофункциональные комплексы с благоустройством и озеленением прилегающих территорий, включая санитарно-бытовые помещения, пункты торговли и обслуживания, электрозарядные станции, солнечные энергетические установки», — сообщили в правительстве.
Благодаря проекту сеть объектов придорожного сервиса расширится, также появится современная инфраструктура для электромобилей, будут внедрены экологически ориентированные решения в транспортной отрасли.
«Также строительство станций придорожного сервиса даст импульс развитию социальной инфраструктуры близлежащих регионов. В рамках проекта будет создано 2 тыс. новых рабочих мест», — отметили в правительстве.
В настоящее время в Казахстане вдоль автодорог международного и республиканского значения функционирует 1 428 объектов сервиса.