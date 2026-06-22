250 станций придорожного сервиса за $367,6 млн построят в Казахстане

«Первые 50 объектов сервиса будут построены и установлены уже в текущем году. Новые станции будут представлять собой современные многофункциональные комплексы с благоустройством и озеленением прилегающих территорий, включая санитарно-бытовые помещения, пункты торговли и обслуживания, электрозарядные станции, солнечные энергетические установки», — сообщили в правительстве.