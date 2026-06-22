Армения получит интернет-транзит через Азербайджан

Договоренность стала еще одним шагом в нормализации отношений Баку и Еревана после договоренностей 2025 года. В августе прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве США парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, а также подтвердили важность разблокировки региональных коммуникаций.