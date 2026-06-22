Армения получит интернет-транзит через Азербайджан

По данным издания, AzerTelecom обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении через собственную инфраструктуру. Соглашение должно диверсифицировать маршруты связи, повысить надежность телекоммуникационных сетей и развить региональное сотрудничество.
AzerTelecom — магистральный интернет-оператор, который подключает Азербайджан к Глобальной сети. Telecom Armenia работает под брендом Team Telecom Armenia и предоставляет в Армении услуги мобильной и фиксированной связи, интернета и цифрового телевидения.
Договоренность стала еще одним шагом в нормализации отношений Баку и Еревана после договоренностей 2025 года. В августе прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве США парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, а также подтвердили важность разблокировки региональных коммуникаций.
В январе 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения с Арменией переходят от конфронтации к сотрудничеству: по его словам, Баку снял ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставлять туда критически важные товары.