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Армения получит интернет-транзит через Азербайджан

AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение о международном интернет-подключении Армении через территорию Азербайджана, сообщает Minval.

Источник: Reuters

По данным издания, AzerTelecom обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении через собственную инфраструктуру. Соглашение должно диверсифицировать маршруты связи, повысить надежность телекоммуникационных сетей и развить региональное сотрудничество.

AzerTelecom — магистральный интернет-оператор, который подключает Азербайджан к Глобальной сети. Telecom Armenia работает под брендом Team Telecom Armenia и предоставляет в Армении услуги мобильной и фиксированной связи, интернета и цифрового телевидения.

Договоренность стала еще одним шагом в нормализации отношений Баку и Еревана после договоренностей 2025 года. В августе прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве США парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, а также подтвердили важность разблокировки региональных коммуникаций.

В январе 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения с Арменией переходят от конфронтации к сотрудничеству: по его словам, Баку снял ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставлять туда критически важные товары.

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