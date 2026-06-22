Облвласти уточнили параметры многоквартирных домов, которые планирует построить «Автотор»

Ранее портал «Rugrad» писал, что ЖК «Автотор-Парк» на ул. Челюскинской состоит из 9 корпусов высотой 8 этажей. Разрешение на строительство двух первых домов на участке 39:15:110631:179 площадью 2,2 га было выдано еще в августе 2021 года для ООО «ИСК “Автотор-Жилстрой”, основным учредителем которого выступает ООО “Автотор Холдинг”. Застройщик по сути занялся реновацией территории бывшей производственной базы на ул. Челюскинской, 31.