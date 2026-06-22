Облвласти уточнили параметры многоквартирных домов, которые планирует построить «Автотор»

Инвестиционно-строительная компания «Автотор-Жилстрой» построит три многоквартирных дома на ул. Челюскинской в Калининграде. Их площадь составит 5039,76, 3480,58 и 3917,57 кв. м. Два дома будут семиэтажными, а один — восьмиэтажным. Это следует из ответа правительства на информационный запрос «Нового Калининграда».
Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110631:177, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 12 581 кв. м, а стоимость по кадастру — 35,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 15 мая 2029 года.
Ранее портал «Rugrad» писал, что ЖК «Автотор-Парк» на ул. Челюскинской состоит из 9 корпусов высотой 8 этажей. Разрешение на строительство двух первых домов на участке 39:15:110631:179 площадью 2,2 га было выдано еще в августе 2021 года для ООО «ИСК “Автотор-Жилстрой”, основным учредителем которого выступает ООО “Автотор Холдинг”. Застройщик по сути занялся реновацией территории бывшей производственной базы на ул. Челюскинской, 31.
Областные власти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее выдали разрешения на строительство. Так, площадь уже построенного двухэтажного выставочного центра в Родниках составляет 339,2 кв. м.
Жилой комплекс «Молодежный» в Красноармейском переулке в Светлом будет состоять из двух четырехэтажных домов площадью 1663,84 кв. м. Строительством занимается ООО «СЗ “ТВН-Аллиум”.
Площадь откормочника на 4000 голов под Гусевом составит 4285,41 кв. м. Разрешение получило ООО «Прибалтийская мясная компания три».