Машины подешевели: казахстанцы поставили на учет почти 130 автомобилей

Что касается купленных автомобилей в мае, то здесь можно отметить один интересный момент — казахстанцы приобретали более дешевые машины, чем год назад. Так, согласно данным из информационно-аналитической системы «Талдау», цены на новые авто отечественной сборки в среднем снизились на 17,9% по сравнению с маем 2025 года, а на импортные — на 6,7%.