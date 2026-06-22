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Машины подешевели: казахстанцы поставили на учет почти 130 автомобилей

В мае казахстанцы поставили на учет 129 тыс. легковых автомобилей. При этом население покупало более дешевые автомобили, чем год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В мае 2026 года, как передает Бюро национальной статистики, в Казахстане поставили на учет 147,7 тыс. автотранспортных средств, в том числе 129 тыс. легковых машин. На 1 июня в стране было зарегистрировано почти 6 млн автомобилей, из которых больше 5 млн — легковые.

Большая часть легкового автотранспорта в Казахстане приходится на старые машины: старше 10, но не более 20 лет — 1,3 млн авто; старше 20 лет — 2,1 млн авто.

Что касается купленных автомобилей в мае, то здесь можно отметить один интересный момент — казахстанцы приобретали более дешевые машины, чем год назад. Так, согласно данным из информационно-аналитической системы «Талдау», цены на новые авто отечественной сборки в среднем снизились на 17,9% по сравнению с маем 2025 года, а на импортные — на 6,7%.

Что касается поддержанных автомобилей, то они подешевели в среднем на 3,3% за год.