Машины подешевели: казахстанцы поставили на учет почти 130 автомобилей

В мае 2026 года, как передает Бюро национальной статистики, в Казахстане поставили на учет 147,7 тыс. автотранспортных средств, в том числе 129 тыс. легковых машин. На 1 июня в стране было зарегистрировано почти 6 млн автомобилей, из которых больше 5 млн — легковые.
Большая часть легкового автотранспорта в Казахстане приходится на старые машины: старше 10, но не более 20 лет — 1,3 млн авто; старше 20 лет — 2,1 млн авто.
Что касается купленных автомобилей в мае, то здесь можно отметить один интересный момент — казахстанцы приобретали более дешевые машины, чем год назад. Так, согласно данным из информационно-аналитической системы «Талдау», цены на новые авто отечественной сборки в среднем снизились на 17,9% по сравнению с маем 2025 года, а на импортные — на 6,7%.
Что касается поддержанных автомобилей, то они подешевели в среднем на 3,3% за год.