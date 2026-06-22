Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн. Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждет его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать свое время».