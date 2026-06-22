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Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год

Заявка оформляется в приложении за пару секунд, а в банк нужно приехать только для получения денег.

Источник: Комсомольская правда

Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно: открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», а затем в «Заказ наличных в офис». Другой способ — написать «Заказ наличных» в строке поиска с ГигаЧатом.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только для того, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.

Вячеслав Цыбульников, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн. Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждет его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать свое время».

Реклама, ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, erid: 2W5zFHxCnxH.

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